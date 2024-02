Perde l'uso del braccio, in dono a un 14enne una protesi "firmata" dai giocatori del Cagliari

Una caduta dall’albero mentre Chung, ragazzino di 14 anni di Bien Hoa, capoluogo della provincia di Dong Nai, ad est di Ho Chi Minh City, in Vietnam, cercava di imitare il suo eroe preferito, l’Uomo Ragno. L'impatto con il suolo è stato devastante: Chung ha perso l’uso completo del braccio sinistro. Un infortunio che si sarebbe potuto risolvere facilmente con le giuste e tempestive cure. Ma non è stato così. Ora dalla Sardegna arriva un aiuto: una protesi speciale prodotta dal FabLab di Cagliari e autografata dai giocatori di Ranieri.

Chung nel suo Paese frequenta la 'scuola informalè, supportata dalla onlus E-ducare, un rifugio per bimbi che altrimenti non avrebbero accesso all’istruzione. La sua storia, anticipata dal quotidiano L’Unione Sarda, ha attirato l'attenzione di una ragazza, Marta Spiga, di Cagliari, professione digital marketing manager, nel tempo libero volontaria di E-ducare, impegnata in Vietnam. Dopo aver visto la tristezza negli occhi di Chung, il disagio provato dal ragazzo per via della sua condizione, ha voluto fare qualcosa.