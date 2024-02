Salta nel recinto dei leoni per fare un selfie: 38enne muore sbranato

Un uomo di 38 anni, Prahlad Gujjar, è morto sbranato da un leone dopo essere entrato nel suo recinto al Parco Zoologico Sri Venkateswara di Tirupati, nell'Andhra Pradesh, in India meridionale. Gujjar, originario del distretto di Alwar in Rajasthan, avrebbe superato una recinzione alta quasi 4 metri per scattarsi un selfie con il leone, presumibilmente in stato di ebbrezza.

Nonostante l'allarme lanciato da una guardia di sicurezza, l'uomo è riuscito a entrare nel recinto, cadendo davanti ai leoni che lo hanno attaccato, causandone la morte immediata.

La polizia, dopo aver rinvenuto un biglietto dell'autobus che attestava il viaggio dell'uomo da Hyderabad a Tirupati il 13 febbraio, è al lavoro per accertare la presenza di disturbi psichici. L'analisi dell'autopsia chiarirà inoltre se al momento dell'incidente fosse in stato di ebbrezza. Questo tragico evento richiama alla memoria un caso analogo avvenuto nel 2014 allo zoo di Delhi, dove fu una tigre bianca a uccidere un visitatore.