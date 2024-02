La madre di Navalny a Putin: restituitemi il corpo. In un video soldati ucraini prigionieri uccisi dai russi

Il progetto indipendente DeepState ha pubblicato un video che mostra soldati ucraini presi prigionieri che vengono uccisi da militari russi vicino Robotyny, nella regione di Zaporizhzhia. «Gli occupanti hanno sparato ai soldati ucraini vicino Robotyny. Secondo le unità vicine, il 18 febbraio i russi hanno catturato parte di una postazione ucraina, dove si trovavano tre soldati della terza brigata Spartan. Il nemico ha catturato e fucilato i nostri soldati», si legge nel commento al video. Nei giorni scorsi Kiev aveva denunciato esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini disarmati ad Avdiivka e Vesele da parte dei russi.

Navalny: video-appello della madre a Putin, restituitemi il corpo

La madre di Aleksei Navalny, Lyudmilla, ha registrato un video-appello, chiedendo al presidente russo Vladimir Putin che «il corpo» del figlio le «venga immediatamente consegnato» in modo da poterlo «seppellire con dignità». «Dietro di me c'è la colonia penale IK-3 'Lupo Polarè dove mio figlio Aleksei è morto il 16 febbraio. Per il quinto giorno non me lo fanno vedere, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova», ha affermato la donna nel video. «Mi rivolgo a Vladimir Putin, la soluzione del problema dipende solo da te. Fammi vedere finalmente mio figlio».