Putin: "L'Italia sempre vicina alla Russia, lì mi sentivo a casa". Scoppia il caso Salvini

Posizione che non suscita solo gli attacchi delle opposizioni, ma sollecita anche i distinguo da parte degli alleati di governo ed un’altrettanto gelida replica della Commissione Ue: «non servono indagini penali per definire che cosa ha esattamente causato la sua morte», replica un dell’esecutivo europeo. Che le posizioni in maggioranza siano divaricate lo dimostra il durissimo giudizio del ministro degli Esteri, anch’egli vicepremier, Antonio Tajani che ha parlato di «gulag» per Navalny, aggiungendo: «la sua morte se non è stata provocata direttamente, lo è stata in maniera indiretta».

Parole che a Roma, proprio quando prendono il via i preparativi per il G7, vengono derubricate a propaganda. Ma le frasi al miele di Putin alimentano la bufera politica che si è scatenata dopo le considerazioni di Salvini sulla morte di Navalny. Il segretario della Lega e vicepremier, sulle circostanze del decesso dell’attivista russo, è stato gelido: «bisogna fare chiarezza, ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi».

Mentre infiamma la polemica politica sulle dichiarazioni della Lega sulla morte del dissidente Alexei Navalny, il presidente russo Vladimir Putin entra all’improvviso nelle vicende italiane, richiamando il suo rapporto speciale con il Belpaese. «L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come sono stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa», dice rispondendo ad una studentessa italiana durante un convegno in un’università di Mosca.

Insomma, il dissidente, se non ucciso da un killer, «è stato fatto morire». E la Farnesina, proprio per il caso Navalny, convoca l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov allineandosi a diverse altre cancellerie europee. In attesa degli sviluppi diplomatici sul caso, le parole di Salvini tengono alta la tensione politica. Dopo le contestazioni al capogruppo Massimiliano Romeo durante la fiaccolata di Roma, il segretario Matteo Salvini puntella la posizione del partito, richiamando un refrain che dalle parti di via Bellerio viene ripetuto da giorni: «difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, come posso giudicare cosa è successo dall’altra parte del mondo».

Alla fiaccolata a Roma per Navalny erano scese in piazza le delegazioni diplomatiche di tutti e 27 i paesi Ue. E la Commissione europea tiene a ricordare proprio che tutti gli Stati «sono stati molto chiari» in una «dichiarazione a 27, concordata anche dall’Italia». Per l’Ue, insomma, «è molto chiaro chi è responsabile di questa morte, forse la raccomandazione per i membri del governo è di leggere cosa i loro governi stanno adottando».