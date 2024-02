Mosca: arrestata per tradimento ballerina russo-americana. Casa Bianca: i cittadini Usa lascino la Russia al più presto

La Casa Bianca sta esaminando le notizie secondo cui una cittadina russo-americana, Ksenia Karelina, sarebbe stata arrestata in Russia per tradimento. Il New York Times ha riferito che il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha preso in custodia una donna di 33 anni che viveva a Los Angeles. E’ accusata di aver fatto donazioni a un’organizzazione con sede negli Stati Uniti che raccoglie fondi per armi e altre attrezzature per l’esercito ucraino. La donna non è stata nominata.

John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche per il Consiglio di sicurezza nazionale, ha detto ai giornalisti a Washington DC che la Casa Bianca «è a conoscenza e sta cercando informazioni sulla donna», identificandola come una ballerina.

Il New York Times ha affermato che l’accusa di tradimento deriva da una donazione di 50 dollari che avrebbe fatto a Razom for Ukraine , un’organizzazione no-profit con sede a New York che, a quanto si dice, invia assistenza finanziaria a Kiev.

Secondo l’FSB la ballerina è stata arrestata a Ekaterinburg , nella Russia centrale. Se condannata, rischia 20 anni di carcere.