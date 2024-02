Israele, nel piano per il dopoguerra Netanyahu punta alla distruzione di Hamas. Sale a 29.514 morti il bilancio delle vittime a Gaza

Una Striscia di Gaza smilitarizzata, la cui sicurezza sarà garantita da Israele e dove l’Unrwa non esiste. E’ il piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per «il giorno dopo» il conflitto contenuto in un documento, presentato ieri sera al gabinetto di guerra per l’approvazione e pubblicato oggi dall’ufficio del premier. Intanto, il ministro della Sanità di Hamas ha

annunciato che il nuovo bilancio delle vittime a Gaza è salito a 29.514 morti.

Netanyahu ha ricordato gli obiettivi a breve termine: distruggere le capacità militari e le infrastrutture governative sia di Hamas che della Jihad. Gaza, dice, non sarà più una minaccia.

Nel medio termine, il presidente ha annunciato una Striscia dove Israele manterrà la libertà di operazioni militari «senza limiti di tempo», con il controllo israeliano del confine tra Gaza e l’Egitto per impedire la ricomparsa di «elementi terroristici».

"La "Recinzione Sud" opererà, per quanto possibile, in cooperazione con l’Egitto e con l’assistenza degli Stati Uniti, e si baserà su misure volte a prevenire il contrabbando, sia sotterraneo che aereo, compreso il valico di Rafah».