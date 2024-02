L'America torna sulla Luna dopo 52 anni: è allunato Odysseus, il primo lander di un'azienda privata

Era dall’11 dicembre 1972 che un veicolo costruito negli Stati Uniti non si posava sul suolo lunare. Lanciato il 15 febbraio scorso, Odysseus è entrato nell’orbita lunare il 21 febbraio, dopo aver percorso un milione di chilometri senza dare problemi. E’ andata secondo i programmi anche la fase delicata della discesa, alla quale però hanno fatto seguito 15 minuti interminabili perché dal veicolo non arrivava nessun segnale.

E’ stato però sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo e a scatenare un applauso sempre più forte e convinto. «Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo», ha detto il direttore di volo Tim Crain non appena è stato ricevuto il segnale. Adesso si attendono aggiornamenti sulle condizioni del lander.

Sono invece quattro i Paesi che hanno fatto posare un loro veicolo sulla Luna: dopo gli Stati Uniti sono riusciti ad allunare Russia, Cina, India e Giappone. L’allunaggio dei privati si annuncia anche come il primo di una serie perché il lander Odysseus appartiene alla classe Nova-C della Intuitive Machine, della quale fanno già parte altri veicoli che l’azienda si prepara a lanciare. Anche la Astrobotic ha ormai un parco di veicoli per partecipare alla nuova corsa alla Luna.

«Odysseus ha una nuova casa», ha scritto su X la Intuitive Machine, riferendosi al sito di allunaggio del suo lander, vicino al cratere Malapert A, a circa 300 chilometri dal polo Sud lunare. Questo cratere, dal diametro di circa 69 chilometri, è vicino al massiccio di Malapert, uno dei 13 siti considerati per la missione Artemis III della Nasa.

Come era accaduto per il lander Peregrine della Astrobotic, anche Odysseus è finanziato in parte dal programma varato nel 2018 dalla Nasa per i voli commerciali, il Commercial Lunar Payload Services e, come l’altra missione, ha a bordo sei strumenti della Nasa che dovranno raccogliere dati utili alla pianificazione delle future missioni del programma Artemis, destinato e portare nuovamente degli astronauti sulla Luna.

Rosler, per esempio, ha il compito di misurare le radiazioni cosmiche, che sulla Luna non non sono schermate perché non c'è atmosfera, mentre Lra, Lra II e Ndl sono progettati per aiutare i veicoli spaziali a determinare la propria posizione, per esempio in vista dei futuri allunaggi; l’obiettivo di Rfmg è misurare i livelli del propellente, mentre Ln-1 è una sorta di faro per i veicoli in arrivo o in partenza dalla Luna.

Sono sei anche i carichi commerciali portati a bordo del lander da aziende, dal materiale per la protezione termica sviluppato dalla Columbia al dimostratore tecnologico della Lonestar Data Holdings per archiviare e trasmettere dati da e verso la Luna e Lunaprise, una sorta di enciclopedia della conoscenza umana raccolta dai Galactic Legacy Labs. A bordo anche 125 sculture in miniatura di Jeff Koons.