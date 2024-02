"Le gru cinesi ci spiano", allarme dal numero uno del porto di Los Angeles

Il numero uno del porto di Los Angeles lancia l’allarme sulle gru per container cinesi che, con la loro tecnologia, potrebbero spiare e quindi rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale. «Raccolgono dati, cercano informazioni. La domanda è come usano i dati», ha detto Gene Seroka, il direttore esecutivo del porto di Los Angeles, in un’intervista a Bloomberg. «Sono un rischio ma chi altro produce le gru?», ha aggiunto Seroka mettendo in evidenza la necessità di creare un-industria per le gru negli Stati Uniti. L’amministrazione Biden intende investire miliardi di dollari nella produzione di gru per i cargo Made in America per sostituire quelle prodotte in Cina usate in molti porti americani. Complessivamente l'amministrazione intende investire 20 miliardi in cinque anni per rafforzare la sicurezza dei porti americani. «Queste gru che spostano i container dentro e fuori dai porti, se operate da avversari, possono avere un impatto sul movimento dei beni nella nostra economia», ha detto al Wall Street Journal Anne Neuberger, vice consigliera per la sicurezza nazionale per le tecnologie emergenti.