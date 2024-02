Due anni di guerra in Ucraina: Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen, De Croo e Trudeau

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Kiev. La premier, come gli altri leader che hanno visitato la città nei mesi scorsi, è atterrata nella serata di ieri all’aeroporto di di Rzeszow, in Polonia, e ha viaggiato in treno nella notte dalla frontiera polacca. Meloni presiederà la riunione del G7 dalla capitale dell’Ucraina a due anni esatti dall’invasione del paese da parte delle forze russe e in giornata avrà anche due incontri con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

La riunione virtuale del G7, la prima della presidenza italiana, è prevista per le 17, le 16 in Italia. A Kiev sono presenti anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga e presidente di turno della Ue, Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau che hanno viaggiato sullo stesso treno della premier. Il viaggio è stato ufficializzato solo ora per motivi di sicurezza.

Ursula von der Leyen: "A Kiev sostegno più che mai"