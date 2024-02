Un verme preistorico trovato nel permafrost siberiano torna in vita dopo 46.000 anni

Nelle profondità del permafrost siberiano, un minuscolo abitante del Pleistocene si è risvegliato dopo un sonno millenario. Si tratta di un nematode femmina, un verme microscopico sopravvissuto per 46.000 anni. Una volta riportato in vita in laboratorio, il verme ha iniziato a riprodursi, senza bisogno di un compagno, attraverso un processo chiamato partenogenesi. Lo riferisce il Washington Post.

Come è possibile che un organismo sia rimasto inattivo per così tanto tempo e poi sia tornato in vita? La chiave è la criptobiosi, uno stato di "dormienza" in cui i processi metabolici si arrestano completamente. In questo stato, il tempo sembra quasi fermarsi, permettendo al verme di sopravvivere a condizioni estreme che normalmente sarebbero fatali.

La scoperta di questo verme preistorico è una finestra sul passato. Il suo DNA ci può fornire informazioni preziose sull'evoluzione e sulla vita sulla Terra migliaia di anni fa. Inoltre, la sua capacità di sopravvivere in condizioni estreme potrebbe avere implicazioni importanti per la ricerca medica e la tecnologia.