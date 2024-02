Yulia Navalnaya: "Putin ha preso in ostaggio la salma di Alexei"

Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny che ha promesso di continuare la lotta per il marito morto in una prigione russa, ha accusato Vladimir Putin di aver preso in ostaggio il corpo dell’oppositore per costringere sua madre ad accettare una sepoltura segreta.

«Nove giorni da quando Putin ha ucciso mio marito... ma a quanto pare uccidere non è bastato, ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta», ha detto la vedova con voce tremante tremante in un video pubblicato online.