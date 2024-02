Al via la protesta, centinaia di trattori a Bruxelles. In tilt il quartiere Ue

E’ iniziata alle prime luce dell’alba la nuova protesta degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori stanno bloccando diverse strade della città, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove si tiene la riunione dei ministri dell’Agricoltura dei 27. Gli agricoltori, arrivati da diversi Paesi d’Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato rue de la Loi, in direzione dell’Europa Building dove si terrà la riunione dei ministri. Molte le esplosioni di petardi. Diversi tunnel chiusi: Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire e Loi. Chiuse anche le metro Schuman e Maelbeek. I trattori sono arrivati a Bruxelles nel corso della notte.

La polizia ha fatto ricorso agli idranti per spegnere alcuni roghi accesi dagli agricoltori sui copertoni ammassati su Rue de la Loi, viale principale che divide la sede della Commissione da quella del Consiglio. Sul posto, secondo le prime stime, vi sono almeno trecento trattori.