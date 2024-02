Israele ha un piano per evacuare i civili dalle zone di conflitto prima dell'offensiva a Rafah

L’esercito israeliano ha presentato un piano per l’evacuazione della popolazione civile dalle «zone di combattimento» della Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato i servizi del primo ministro Benjamin Netanyahu. L'annuncio precede l’attesa offensiva israeliana a Rafah, l'affollata cittadina nel sud del territorio palestinese che è stata presentata da Netanyahu come «l'ultimo bastione» del movimento islamista Hamas.

Mentre l’esercito israeliano sta proseguendo le operazioni sia nel nord che nel centro della Striscia («più di 30 terroristi di Hamas sono stati uccisi» in scontri avvenuti a Zeitun, nel nord della Striscia. Altri 10 sono stati uccisi nel centro», ha detto il portavoce militare), un uomo si è dato fuoco fuori dall'ambasciata d'Israele a Washington al grido di "stop genocidio"

Si tratterebbe di un militare della US Air Force. Lo riporta il New York Post, secondo il quale l'uomo in uniforme prima di appiccare le fiamme avrebbe detto di "non voler più essere complice del genocidio a Gaza. Questo è un atto di protesta estremo. Free Palestine». L’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, le fiamme erano state già spente dai membri dei Servizi di sicurezza americani.

L’episodio è avvenuto al numero 3500 di International Drivee Northwest, il cuore del quartiere 'diplomatico' della Capitale. Quando si è avvicinato all’ingresso dell’ambasciata, gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma a un certo punto l’uomo si è dato fuoco. Le immagini del manifestante avvolto dalle fiamme sono state pubblicate su Twitch.