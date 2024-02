Guerra in Ucraina, Cremlino: conflitto inevitabile se Nato manda truppe a Kiev. Stoltenberg: "Non abbiamo piani di inviare truppe"

Pronta la risposta del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , in merito all’ipotesi, evocata ieri da Emmanuel Macron, dell’invio di soldati dell’Alleanza Atlantica in Ucraina.«Gli alleati della Nato - a detto all’Associated Press - stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Lo facciamo dal 2014 e lo abbiamo intensificato dopo l’invasione su larga scala» da parte della Russia. «Ma non ci sono piani per truppe da combattimento della Nato sul terreno in Ucraina».

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che un conflitto militare diretto tra la Nato e la Russia sarebbe «inevitabile» se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in Ucraina. Lo riporta la Tass. «In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo», ha detto Peskov secondo l’agenzia di stampa ufficiale russa rispondendo a una domanda su come il Cremlino valuti la probabilità di un conflitto diretto tra la Nato e la Russia in caso di invio di truppe occidentali in Ucraina.

'La Casa Bianca è contraria all'invio di truppe in Ucraina'

Un funzionario della Casa Bianca ha detto a Reuters, come riporta sul suo sito, che gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in Ucraina, ipotesi ventilata dal presidente francese Emmanuel Macron per il futuro, e che non ci sono nemmeno piani per inviare truppe della Nato a combattere in Ucraina.

Macron, 'non escluso un futuro invio di truppe'

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto ieri sera al termine della Conferenza di Parigi sull'Ucraina che l’invio di truppe occidentali in futuro non può "essere escluso". "Faremo tutto quello che c'è da fare affinché la Russia non possa vincere questa guerra", ha detto Macron: "per raggiungere quest’obiettivo, tutto è possibile" e l’invio di truppe occidentali, in futuro, non può "essere escluso".