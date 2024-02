"Mary Poppins" censurato in Gran Bretagna: ora è vietato ai minori non accompagnati

La modifica riflette le linee guida aggiornate sulla discriminazione della British Board of Film Classification, che ha riconsiderato il film per una riedizione cinematografica nel 2024, enfatizzando la crescente sensibilità verso il linguaggio discriminatorio e il suo impatto sui giovani spettatori.

La decisione è stata presa dopo che l'organo britannico competente ha rilevato l'uso di "un termine obsoleto e offensivo, precedentemente accettato, ora ritenuto inappropriato" per i bambini che non abbiano accanto un adulto.

La celebre pellicola Disney "Mary Poppins" del 1964 ha subito un cambio di classificazione in Gran Bretagna a seguito delle polemiche scaturite per la "presenza di espressioni discriminatorie".

La scena degli indiani pellerossa: In una scena, Mary Poppins e i bambini visitano un mondo fantastico dove incontrano degli indiani pellerossa. Il BBFC ha considerato questa rappresentazione come un cliché offensivo e paternalistico.

La scena della suffragetta: In una scena, la madre di Jane e Michael Banks partecipa a una manifestazione di suffragette. Il BBFC ha considerato questa scena come un esempio di sessismo, in quanto la madre viene rappresentata come una donna arrabbiata e irrazionale.

Le critiche alla censura:

La decisione del BBFC di censurare Mary Poppins ha suscitato molte critiche. Alcune persone hanno sostenuto che la censura è un atto di ipocrisia, in quanto il film è ambientato in un'epoca diversa e riflette le attitudini di quel tempo. Altri hanno sostenuto che la censura è un modo per privare i bambini della possibilità di imparare e discutere di questioni importanti come il razzismo e il sessismo.