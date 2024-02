Monica Lewinsky diventa modella, in campo per il voto 2024: "Andate alle urne, fatevi sentire"

L’ex stagista di Bill Clinton, protagonista di uno dei maggiori scandali che abbia mai travolto la Casa Bianca, è immortalata nei panni della 'power woman', con giacche e vestiti da ufficio tradizionali ma rivisitati nei colori e nei materiali per renderli al passo con i tempi e riflettere l’idea di una donna forte, che non ha paura e che vuole farsi sentire.

«Votare è usare la propria voce per farsi sentire, ed è l'aspetto più importante della democrazia. Votare è sempre importante ma la posta in gioco è particolarmente alta quest’anno con la frustrazione e l’apatia degli elettori che rischiano di avere un impatto significativo sull'affluenza», ha detto Lewinsky commentando la campagna pubblicitaria "You've Got the Power".

Monica Lewinsky si riprende la scena e irrompe di prepotenza nella campagna elettorale per la Casa Bianca. Lo fa nei panni di modella per un popolare marchio di moda, Reformation, con l’obiettivo di convincere gli americani, e soprattutto le donne, a votare nel 2024.

Un’immagine che evoca la forza che Lewinsky ha dovuto mostrare nel corso degli anni per riprendersi la sua vita dopo lo scandalo della relazione sessuale con l’ex presidente Clinton. Anni in cui ha fatto delle sue debolezze e delle paure una battaglia contro il "cyber-bullismo", di cui da tempo si ritiene la "paziente zero". Ora a 50 anni da poco compiuti - ne aveva 22 quando fu travolta dal sexy scandalo con l’allora presidente americano - Lewinsky si mostra forte e sicura.

«E' stato un anno di accettazione. Sono stata in grado di accettare molte cose della mia vita», ha detto. Le foto per il marchio della moda sono state scattate dal fotografa Zoey Grossman mentre la campagna è stata curata in collaborazione con Vote.org, la maggiore no profit americana in prima linea per incoraggiare e favorire il voto.

Per dimostrare il suo impegno civico e dare una spinta ancora maggiore alla sua campagna "You've Got the Power", il brand ha donato 25.000 dollari a Vote.org oltre ad aver allestito un "hub" dove trovare tutte le risposte su come registrarsi per le urne e del perché votare.