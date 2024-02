Putin: "L'Occidente sta facendo rischiare la guerra nucleare. Abbiamo armi per colpire tutti i Paesi

Anche la Russia detiene armi «che possono colpire obiettivi nei Paesi occidentali": lo ha detto il presidente Vladimir Putin commentando le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che nei giorni scorsi non ha escluso il possibile invio in Ucraina di soldati occidentali. L’Occidente, ha detto il presidente russo, dice «cose insensate» quando sostiene che la Russia vuole attaccare l’Europa.

«Tutto quello che l’Occidente sta escogitando - ha aggiunto - porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà».

"Faremo di tutto per finire la guerra in Ucraina e fermare il nazismo"

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha annunciato che la Russia farà tutto il possibile per porre fine alla guerra e sradicare il nazismo dall’Ucraina. «Non è stata la Russia a iniziare la guerra nel Donbass, ma faremo di tutto per porvi fine, sradicare il nazismo e raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale (in Ucraina)», ha detto il leader russo durante il suo discorso sullo stato della Nazione davanti alle Camere unite del Parlamento. A meno di un mese dalle elezioni presidenziali in cui corre per il quinto mandato, il capo del Cremlino ha detto ai parlamentari che le forze russe ora «mantengono fermamente l’iniziativa» sul fronte e «avanzano in sicurezza in diverse aree liberando sempre più territori».