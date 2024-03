Conflitto in Medio Oriente, Erdogan contro Israele: “È il nazismo dei giorni nostri”

«Israele rappresenta la mentalità nazista ai nostri giorni». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato ad attaccare duramente Israele, accusato di portare avanti una «politica del genocidio» che sta causando «una strage di bambini». «E' ormai necessario un intervento umanitario a ventaglio contro la strategie del genocidio di Israele. Quello cui stiamo assistendo è un massacro di bambini che passerà alla storia. Stati Uniti ed Europa dovrebbero smetterla di guardare altrove e continuare a incoraggiare il governo israeliano», ha accusato Erdogan, prima di attaccare direttamente il premier Benjamin Netanyahu. «Il governo Netanyahu ruba terre che da secoli appartengono ai palestinesi e racconta menzogne perché sostiene i coloni. Sono dei fascisti, per come stanno agendo per eliminare un popolo rappresentano la mentalità nazista dei nostri giorni», ha dichiarato il presidente turco, che oggi ha ospitato a Istanbul il premier ucraino Zelensky.