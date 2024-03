La Fab-1500, la nuova potente bomba russa che sta decimando le difese ucraine

La Russia ha iniziato a utilizzare una potente bomba aerea che sta decimando le difese ucraine e modificando gli equilibri in prima linea a suo favore di Mosca: si tratta della Fab-1500, essenzialmente un’arma da 1,5 tonnellate di cui quasi la metà è costituita da esplosivi ad alto potenziale. Lo riporta la Cnn. La Fab-1500 è il risultato della conversione di un’arma che risale all’era sovietica in una bomba planante che può provocare un cratere largo 15 metri: viene lanciata da aerei da combattimento da una distanza di circa 60-70 chilometri, fuori dalla portata di molte difese aeree ucraine. Quest’arma è un altro esempio di come la Russia stia combattendo la guerra in Ucraina, causando la massima distruzione prima di tentare di conquistare il territorio, commenta la Cnn. Recenti video dalle prime linee nella regione di Donetsk (est) hanno dimostrato l’immenso potenziale distruttivo di queste bombe quando colpiscono centrali termoelettriche, fabbriche e condominii. Le Fab-1500 vengono dirette verso il bersaglio da un sistema di guida e da ali a scomparsa che permettono loro di planare verso l’obiettivo. «Esse offrono un’opzione di attacco a distanza nuova e molto più distruttiva per molti dei jet tattici russi, che permettono anche ai piloti di tenersi più lontani dalle difese nemiche», ha affermato Joseph Trevithick, un esperto che ha scritto sullo sviluppo di questa bomba per il sito TheWarZone.