La Polonia: "Militari della Nato sono già in Ucraina". La Casa Bianca al Papa: "La pace dipende dalla Russia"

A violare il tabù è la Polonia. Militari della Nato sono «già presenti» in Ucraina, ammette il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. E Mosca non si mostra più di tanto impressionata. «Lo sapevamo già», risponde la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parlando tuttavia non di truppe schierate in combattimento ma di istruttori e «specialisti» vari. Intanto Mosca si mantiene cauta nelle reazioni all’appello del Papa a Kiev perché abbia «il coraggio della bandiera bianca" e negozi la pace, dopo che l’Ucraina l’ha respinto con parole dure all’indirizzo del pontefice. La posizione di Francesco è "abbastanza comprensibile», ha commentato il Cremlino, tornando ad addossare all’Ucraina la colpa dei mancati negoziati. Mentre sul piano internazionale alla Polonia e all’Estonia che avevano già espresso le loro critiche alle parole del Papa si aggiungono la Nato, gli Usa e la Ue. «La resa non significa pace, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina», ha affermato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg.

A Washington, invece, un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ha detto all’Ansa che il presidente Joe Biden «ha grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nelle preghiere per la pace». Ma «sfortunatamente - ha aggiunto - continuiamo a non vedere alcun segno che Mosca voglia mettere fine a questa guerra e per questo siamo impegnati a sostenere Kiev nella sua difesa contro l’aggressione russa». Il ministro polacco Sikorski non ha precisato quali siano i Paesi di provenienza dei militari Nato già presenti in Ucraina, né quali siano le loro funzioni. Se cioè si tratti di truppe schierate in battaglia o, come ipotizzato da diversi esperti, di consiglieri e tecnici che affiancano gli ucraini per l’utilizzo delle armi sofisticate fornite dai Paesi dell’Alleanza a Kiev. Ma per un’ipotesi di questo genere sembra propendere la portavoce russa. «Dietro a tutto - ha affermato Zakharova in un’intervista al quotidiano Izvestia - ci sono Washington e Londra, che tra le altre cose hanno reclutato i Paesi della Nato e della Ue per una guerra ibrida contro il nostro Paese. E questa guerra è condotta direttamente sotto la guida di istruttori di forze speciali, esperti e specialisti dei rispettivi dipartimenti militari di Paesi Nato. E’ impossibile nasconderlo ancora».