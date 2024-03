Tragedia in casa Lukoil, trovato impiccato il vicepresidente Vitaly Robertus

Il vice presidente di Lukoil, Vitaly Robertus, è stato trovato impiccato nel suo ufficio e la notizia è stata denunciata dal canale Telegram russo VCHK-OGPU, poi rilanciata dai media ucraini. Robertus, 53 anni, aveva trascorso l'intera carriera in Lukoil. Un altro vice presidente dell'azienda, Oleg Pashaev, si era preoccupato quando Robertus non rispondeva alle telefonate e ha scoperto il suo corpo. Ci sono voci non confermate di un conflitto fra Robertus e Pashaev. Questo è il quarto caso di morte sospetta ai vertici delle aziende dell'energia russa e il quarto all'interno di Lukoil, dall'inizio della guerra in Ucraina.