Caos in un centro commerciale, 14enne sfonda una vetrata su un auto elettica e investe due persone

Le vittime dell'incidente, un uomo sui cinquant'anni con ferite lievi alla testa e un altro sui trenta con lesioni al torace, sono state trasportate in condizioni defnite "stabili" all'ospedale di Liverpool. Sul posto sono accorsi numerosi curiosi, attratti dalle notizie dell'accaduto e dai forti rumori uditi al momento dell'incidente.

Il ragazzo, nel tentativo di arrestare la sua corsa, ha poi fatto marcia indietro finendo per colpire due persone nei pressi del reparto cosmetici femminili di Myer, lasciando dietro di sé una scena di caos e distruzione. Le immagini diffuse mostrano il veicolo elettrico, di colore rosso e con il frontale danneggiato, tra i detriti e i prodotti cosmetici sparsi e i manichini per terra.

Un insolito incidente automobilistico all'interno del centro commerciale Westfield Liverpool, a Sydney, ha provocato il ricovero di due persone. Il fatto, come riferisce la stampa locale, è avvenuto sabato, intorno alle 12:30, quando un'auto elettrica esposta all'interno del centro ha impattato violentemente contro la vetrina di Myer dopo che, secondo le prime ricostruzioni della polizia del New South Wales, un adolescente alla guida ha perso il controllo del veicolo, facendolo accelerare all'improvviso e infrangendo un pannello di vetro.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, istituendo un'area delimitata per i rilievi. Un ragazzo di 14 anni, presente sulla scena, è stato interrogato dagli agenti e successivamente affidato a un familiare, sebbene la polizia abbia precisato che le indagini sono ancora in corso.