Tragedia in Siria, vanno a caccia di tartufi nel deserto ed esplode una mina: almeno 19 morti

Almeno 19 persone che stavano cercando tartufi nel deserto sono state uccise in Siria per l’esplosione di una mina che ha distrutto il furgone su cui viaggiavano. Lo ha rivelato l’Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con sede nel Regno Unito. In questa stagione molti siriani rischiano la vita per cercare tartufi nel deserto al Nord del Paese, disseminato di ordigni.

Il furgone trasportava più di 20 persone; nelle ultime settimane si sono verificate ripetute esplosioni mortali. Le autorità hanno spesso messo in guardia contro questa pratica ad alto rischio. All’inizio del mese, uomini armati legati all’Isis hanno ucciso 18 persone, per lo più civili, in un attacco nel deserto contro un gruppo di cacciatori di tartufi, aveva riferito l’Osservatorio, mentre il mese scorso, una mina ha ucciso 14 persone.