L'esercito israeliano prende il controllo dell'ospedale Al-Shifa a Gaza

"Sappiamo che i terroristi di Hamas si sono raggruppati all'interno dell'ospedale di Al-Shifa e lo stanno usando per organizzare attacchi contro Israele". Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari in un video pubblicato su X, aggiungendo che l'esercito di Tel Aviv avrebbe condotto uno "sforzo umanitario" durante l'assalto e sottolineando che non vi è "nessun obbligo" per i pazienti e il personale medico di evacuare la struttura sanitaria.

Secondo il Ministero della sanità di Gaza sono circa 30.000 le persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, che sono intrappolate all'interno del complesso medico di al-Shifa. Lo riporta Al Jazeera. "Chiunque tenta di muoversi viene preso di mira dai proiettili" ha scritto il ministero su Telegram.

L’esercito, oltre ad un video con immagini degli "spari effettuati dai terroristi dagli edifici dell’ospedale Shifa", ha anche diffuso la registrazione di una conversazione di alcuni giorni fa tra il capo della struttura di coordinamento dell’Idf e il direttore del ministero della sanità di Hamas a Gaza nel quale i militari israeliani hanno avvisato che "i terroristi stanno continuando la loro attività militare all’interno dell’ospedale".

Hamas, d'altra parte, ha condannato il continuo attacco israeliano all’ospedale al-Shifa di Gaza City. "I crimini dell’occupazione non creeranno alcuna immagine di vittoria per Netanyahu e il suo esercito nazista", si legge in un comunicato rilanciato da al-Jazeera. "I crimini dell’occupazione esprimono confusione e perdita di speranza di raggiungere un risultato militare", aggiunge Hamas.

In una dichiarazione congiunta, le fazioni palestinesi hanno affermato che prendere di mira gli ospedali "è una continuazione della guerra di sterminio intrapresa dall’occupazione contro il popolo palestinese e una flagrante violazione di tutte le convenzioni e leggi internazionali". Il ministero della Sanità ha lanciato un appello a tutte le organizzazioni internazionali per "fermare immediatamente questo massacro (israeliano) contro i malati, i feriti, gli sfollati e il personale medico all’interno dell’ospedale al-Shifa", riporta Al Jazeera. Gli sfollati, aggiunge il ministero, sono intrappolati in 2 edifici dell’ospedale. Un incendio è scoppiato vicino al cancello e sono stati segnalati casi di soffocamento tra donne e bambini che si trovano all’interno degli edifici. Prendere di mira chiunque si avvicini alle finestre è un altro reato contro le istituzioni sanitarie, conclude il ministero.