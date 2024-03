Non solo Kate, anche la foto della Regina Elisabetta del 2022 è stata... ritoccata

Una foto che ritrae la regina Elisabetta II nel castello scozzese di Balmoral coi suoi nipotini, scattata nell’agosto 2022 quindi un mese prima della morte della sovrana, è stata ritoccata in alcuni dettagli minori da Buckingham Palace prima della sua diffusione l’anno scorso per ricordare quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno della monarca. Come si legge sul sito del Guardian, lo ha scoperto l’agenzia fotografica americana Getty Images dopo le revisioni avviate sulla scia dello scandalo dell’immagine manipolata di Kate diffusa da Kensington Palace la settimana scorsa e poi ritirata nell’imbarazzo generale.

Nel caso della foto che ritrae la regina si tratta comunque di un aggiustamento puramente estetico, riguardante particolari secondari, mentre per Kate si è sospettato un tentativo di ingannare la pubblica opinione dopo lo scatto rubato dei giorni precedenti in cui la principessa di Galles era parsa gonfia in volto e in condizioni di salute ancora imperfette dopo l'operazione all’addome subita in gennaio.