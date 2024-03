Attentato in Russia, Meloni: "L'orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile"

«L'orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile. Ferma e totale condanna del Governo italiano a questo efferato atto di terrorismo. Esprimo la piena solidarietà alle persone colpite e ai familiari delle vittime». Lo scrive in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Mattarella: "Ferma condanna"

«Il crudele attentato terroristico consumato a Mosca invoca la più ferma condanna. Orrore ed esecrazione debbono accompagnare la violenza contro tutte le innocenti vittime civili. Combattere ogni forma di terrorismo deve essere un impegno comune a tutta la comunità internazionale». Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Tajani: "Condanniamo ogni atto terroristico"

"Non abbiamo segnalazioni di italiani, ho parlato con il nostro incaricato d’affari a Mosca pochi istanti fa e anche l’unità di crisi del ministero degli Esteri non ha avuto alcuna segnalazione o richiesta. Gli italiani che sono isctritti nella nostra app sono stati informati. Seguiamo la situazione e certamente il governo condanna ogni atto terroristico. Siamo vicini alle famiglie delle vittime. Ho informato il presidente del Consiglio e sono in contatto con lei". Così il ministro degli Esteri, Antoni Tajani, al Tg1. "Non abbiamo notizie e informazioni, quindi tutto è possibile. Sembra comunque un attacco terroristico e c'è la ferma condanna da parte dell’Italia, stiamo seguendo la vicenda per vedere se ci sono nostri connazionali", ha aggiunto.