Kate Middleton: "Ho un cancro". L'annuncio in un video. In chemioterapia da fine febbraio

La principessa di Galles Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, che è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro. Kate non ha precisato di quale tipo sia il cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Ha aggiunto che la notizia è arrivata come "uno shock" e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.