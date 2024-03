Tensione Nato-Russia, missile viola i cieli polacchi. Mosca intercetta due bombardieri Usa. Duro attacco russo sull'Ucraina

E’ bastata una manciata di secondi a riportare al massimo il pericolo di uno sconfinamento della guerra in territorio Nato. Nella lunga notte di bombardamenti russi sull'Ucraina - compresa Kiev e la città occidentale di Leopoli - uno dei missili da crociera di Mosca ha violato brevemente i cieli della Polonia, ha denunciato l’esercito di Varsavia.

"L'oggetto è entrato nello spazio aereo polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi», hanno riferito le forze armate che, in risposta, hanno fatto decollare i caccia a difesa del territorio.

E’ l’ennesimo episodio per la Polonia che vive da vicino l'invasione che non conosce tregua da 760 giorni: un incidente simile si è verificato il 29 dicembre scorso, quando un missile russo è penetrato nello spazio aereo polacco per diversi minuti prima di tornare in Ucraina. Ma l’incidente più drammatico è avvenuto a novembre 2022, quando due persone sono rimaste uccise da missile della difesa aerea di Kiev caduto sul villaggio polacco di Przewodow, vicino al confine.