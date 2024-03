Auto colpita da uno pneumatico "decolla" e si ribalta: nessun ferito grave. Il video è virale

Una scena degna di Hollywood si è verificata su una freeway di Los Angeles quando un'auto ha letteralmente preso il volo dopo essere stata colpita da uno pneumatico staccatosi da un fuoristrada.

Nonostante l'incredibile dinamica, la polizia conferma l'assenza di feriti gravi. L'evento, ripreso in un video diventato virale sui social, rilancia negli Stati Uniti il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione dei veicoli. Le indagini sono in corso per fare luce sulle cause.