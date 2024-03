Dal Cremlino no comment sulle torture ai terroristi arrestati. Medvedev: "Uccidiamoli tutti"

Il Cremlino rifiuta di rilasciare commenti sulle possibili responsabilità dei terroristi dell'Isis nella strage del Crocus City Hall, affermando che le indagini sono in corso. "State ponendo una domanda relativa all'andamento delle indagini. Noi non commentiamo ciò in alcun modo, non abbiamo il diritto di farlo. Qui, ovviamente, vi esortiamo a fare affidamento sulle informazioni che provengono dalle nostre forze dell'ordine", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass. Peskov ha aggiunto che il presidente Vladimir Putin non ha intenzione di visitare il luogo dell'attacco. ll portavoce del Cremlino, d'altra parte, non ha risposto a una domanda "sui visibili segni di violenza", e quindi sulle possibili torture, sulle quattro persone arrestate perché sospettate dell'attacco terroristico al Crocus City Hall. Lo riporta la Cnn, che ha posto la domanda. "Lascio questa domanda senza una risposta", ha dichiarato Peskov. Interrogato sulla possibilità di contatti fra Mosca e i paesi occidentali riguardo all'attacco terroristico, Peskov ha sottolineato che "non ci sono contatti con l'Occidente in questo momento".

Il portavoce ha anche eluso una domanda in cui gli si chiedeva se la strage del Crocus City Hall rappresenti un fallimento dei servizi di intelligence russi. "Attualmente ci sono molti contenuti emotivi, isterici e provocatori online. Chiaramente, questa mostruosa tragedia provoca molte emozioni, ma sfortunatamente il nostro mondo dimostra che nessuna città o paese può essere completamente immune dalla minaccia del terrorismo', ha risposto Peskov. Dopo la strage al Crocus City Hall il portavoce del Cremlino ha messo in guardia i russi dai tentativi di reclutamento sui social media da parte di gruppi terroristici. Il portavoce, citato dall'agenzia Tass, ha sottolineato che non si riferisce ai canali Telegram che "forniscono informazioni serie e verificate" ma "piuttosto ai profili anonimi". Le forze dell'ordine sono in allerta per combattere questo tipo di attività, ha aggiunto, ma "la gente deve essere vigile e consapevole della minaccia di tali atti provocatori". In un primo sommario interrogatorio di cui è stato diffuso un video, uno dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli autori dell'attacco di Mosca aveva detto di essere stato reclutato dopo avere seguito online le "lezioni di un predicatore".