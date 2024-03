Medio Oriente, Israele ritira la delegazione dai negoziati di Doha. Hamas chiede la fine dei lanci di aiuti dagli aerei

Israele, su indicazione del capo del Mossad David Barnea, ha ritirato oggi la propria delegazione alle trattative in corso a Doha su Gaza . Lo ha detto la radio pubblica israeliana. La decisione ha seguito la presa di posizione di Hamas che, dopo la risoluzione dell’Onu sul cessate il fuoco a Gaza, la scorsa notte ha informato i mediatori del Qatar e dell’Egitto che non avrebbe abbandonato le proprie richieste sui negoziati, tra cui il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia. «La posizione di Hamas dimostra in maniera chiara che non è interessato a continuare le trattative e rappresenta una prova dolorosa dei danni causati dalla decisione del Consiglio di sicurezza», sul cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu . Dopo aver rilevato che Hamas ha respinto la proposta di compromesso degli Usa, l’ufficio del premier ha ribadito: ''Israele non si arrenderà alle richieste strampalate di Hamas e continuerà ad agire per raggiungere gli obiettivi della guerra».

Intanto, le autorità di Hamas nella Striscia di Gaza hanno chiesto la fine dei lanci di aiuti dagli aerei e l’apertura degli accessi terrestri per i convogli umanitari. La richiesta di Hamas deriva dal fatto che sette persone sono annegate a Gaza mentre cercavano di recuperare aiuti paracadutati in mare. Nel frattempo, Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, è arrivato a Teheran dove sono in programma colloqui riguardo alla guerra a Gaza con funzionari iraniani di alto livello, tra cui il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Hossein Amirabdollahian. Lo riporta la tv di Stato dell’Iran. Haniyeh - ha dichirato Hamas su Telegram - guida «una delegazione di alto livello del movimento che avrà una serie di incontri e discussioni con la leadership iraniana sugli sviluppi politici e sul campo relativi alla guerra in corso a Gaza e a tutte le variabili collegate al dossier palestinese». Una parte della delegazione israeliana resterà in Qatar per continuare a discutere sulla posizione di Hamas in relazione al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi: lo riferisce una fonte israeliana a Haaretz affermando che le trattative per l’accordo «non sono crollate».