Strage a Mosca, gli investigatori russi: "Attentatori finanziati dall'Ucraina". Gli Usa: "Pura propaganda"

Il Comitato investigativo russo ha affermato che dalle indagini sulla strage al Crocus City Hall è emerso che gli autori dell’attacco hanno ricevuto «somme significative di denaro e criptovalute dall’Ucraina che sono stati usati per preparare l’attentato». Il Comitato investigativo russo ha affermato anche di avere fermato una persona accusata di essere coinvolta nel finanziamento dei terroristi che hanno attaccato il Crocus City Hall, con denaro che secondo la stessa fonte proveniva dall’Ucraina.

«Accusare l’Ucraina, gli Usa o chi altro faccia comodo alla narrativa del Cremlino è pura propaganda» ha replicato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti ribadendo che «l'unico responsabile dell’attacco a Mosca è l’Isis» e che gli Stati Uniti avevano condiviso con la Russia le informazioni su un possibile attacco.

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati dall’Ucraina contro la Russia sarebbero colpiti dalle forze di Mosca anche se si trovassero in aeroporti Nato. «Se verranno utilizzati da aeroporti di paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo: non importa dove si trovino», ha detto Putin in un incontro coi piloti dell’aeronautica militare russa nella regione occidentale di Tver. Il presidente russo ha quindi avvertito che la Russia terrà conto del fatto che gli F-16 possono trasportare armi nucleari. "Dobbiamo tenerne conto durante la pianificazione» delle operazioni di combattimento, ha affermato Putin. Lo zar ha quindi assicurato che l’eventuale fornitura di F-16 all’Ucraina «non cambierà la situazione sul campo di battaglia», poiché la Russia «li distruggerà come già sta facendo con i carri armati e le altre altre armi» occidentali.