Dramma in Turchia, un morto e 12 feriti nella zona curda durante le elezioni amministrative

In Turchia, dove oggi si sta votando per elezioni amministrative in tutto il Paese, in incidenti scoppiati a margine del processo elettorale almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite non lontano dalla città a maggioranza curda di Diyarbakir, nel sud-est.

Lo annuncia il ministero alla Salute turco. «Dei tafferugli sono scoppiati fra due gruppi domenica durante il voto», nei quali è stato fatto anche uso di armi da fuoco, «e ci sono stati un morto e 12 feriti» in un villaggio a 30 chilometri dalla capitale dell’omonima provincia curda.