Folla inferocita ad Haiti: uccisi e poi bruciati un'agente di polizia e un ex guardia

Due uomini sono stati linciati a morte, a Haiti, dopo essere stati sottratti alla custodia della polizia, che li aveva arrestati per presunto traffico di armi. Dopo il pestaggio, i due sono stati bruciati. Le due vittime - un agente di polizia e un’ex guardia - sono stati sottratti alle forze dell’ordine da una folla inferocita, e nonostante le guardie abbiano sparato in aria, la violenza è proseguita. I due erano stati trovati in possesso di un’ingente somma di denaro, che si presume fosse destinata all’acquisto di armi e munizioni di contrabbando per le organizzazioni criminali alla frontiera di Beladère. A bordo della loro auto, sono state trovate due pistole, proiettili e sette telefoni cellulari.