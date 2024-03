Medio oriente, operazione di ernia per Netanyahu. Delegazioni dello Shin Bet e del Mossad al Cairo: colloqui sulla liberazione degli ostaggi

Intanto, una delegazione dello Shin Bet e rappresentanti del Mossad sono partiti per il Cairo dove terranno colloqui sulla liberazione degli ostaggi. Lo scrive l'edizione online di Haaretz. Non c'è stata però una decisione da parte di Hamas di inviare al Cairo o a Doha una delegazione per la ripresa dei colloqui su un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto un responsabile dell’organizzazione palestinese, smentendo così le informazioni circolate ieri sulla ripresa del negoziato in Egitto già oggi. Hamas ritiene ancora «troppo distanti» le posizioni tra il movimento e Israele per «fare progressi» nei negoziati su una tregua a Gaza. Lo ha reso noto un responsabile della fazione palestinese. «Dubito che ci saranno progressi in questi negoziati perché le posizioni sono troppo distanti», ha detto il funzionario in condizione di anonimato. Il primo ministro israeliano Benjamin «Netanyahu non è serio e non è interessato, e l’amministrazione americana non esercita alcuna pressione reale», ha aggiunto.