Re Carlo III sorridente, in pubblico per la Messa Pasquale

Apparentemente di buon umore e sorridente, affiancato dalla moglie Camilla, è riapparso in pubblico re Carlo III.

Il monarca britannico, che da settimane si sottopone a una terapia oncologica, è riapparso in occasione della Messa Pasquale alla cappella di St. George, a Windsor. Il re è arrivato in Bentley (preferendo dunque l’auto piuttosto che la tradizionale passeggiata dal castello fino alla cappella), accompagnato dalla regina: all’interno è previsto che sieda lontano dal resto della famiglia, per il timore di infezioni, più facili in cui è immunodepresso per terapie anti-tumorali. La sua apparizione, dopo settimane di assenza, è considerato il doveroso tentativo di rassicurare il pubblico visto che da tempo non partecipa più agli impegni pubblici.

Quest’anno il servizio religioso sarà più breve e anche la famiglia reale è ridotta nei ranghi. Non sono presenti i principi del Galles, William e Kate, tantomeno i loro figli: appena qualche giorno fa la duchessa ha scioccato il mondo annunciando che anche lei ha un tumore e in queste settimane si sta curando, lontana dalle scene. Tra l’altro i principi hanno fatto sapere che trascorreranno la Pasqua tra di loro, lontano dal resto della famiglia.

Alla cerimonia religiosa sono invece presenti tutti i fratelli di re Carlo: la principessa Anna, arrivata alla cappella con il marito, il viceammiraglio Sir Timothy Laurence, il principe Edward con la moglie Sophie, e il principe Andrea con Sarah Ferguson, duchessa di York.