Mosca: "Il terrorismo viene da Kiev, arrestare il capo degli 007. Agiremo nelle Corti internazionali"

La Russia intende ricorrere ai tribunali internazionali in relazione alla collaborazione di Kiev nella lotta al terrorismo. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, spiegando che «si stanno preparando i relativi documenti».

«La Russia intende ricorrere ai tribunali internazionali. I documenti pertinenti sono ora in fase di preparazione e il nostro Paese sta seguendo le opportune procedure obbligatorie», ha detto Zakharova parlando alla tv di Stato russa.

Mosca ha recentemente consegnato una nota sull'antiterrorismo all’Ucraina attraverso la Bielorussia.

In precedenza, il dipartimento aveva riferito di aver presentato alle autorità ucraine, nell’ambito della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici (Icbt) e la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Icft), richieste per l’arresto immediato e l’estradizione di tutte le persone, a suo avviso, coinvolte in attacchi terroristici sul territorio russo.

Tra le richieste c'è anche l’arresto del capo del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), Vasily Malyuk, che il 25 marzo ha ammesso di aver organizzato il bombardamento del ponte di Crimea nell’ottobre 2022 e di aver rivelato dettagli dell’organizzazione di altri attacchi terroristici in Russia, scrive Ria Novosti.