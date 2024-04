Gli Stati Uniti invasi delle cicale: saranno migliaia di miliardi

Gli Stati Uniti si preparano all’invasione delle cicale dagli occhi rossi. Migliaia di miliardi di esemplari sono attesi nelle prossime settimane nelle regioni orientali del Paese, dalla Louisiana al North Carolina e all’Illinois. Non sono considerate pericolose, ma molto, molto rumorose. Le covate interessate hanno vissuto sotto terra per 13 e 17 anni e verranno fuori per riprodursi, in genere quanto la temperatura del terreno raggiungere i diciotto gradi. Da quel momento saranno visibili a tutti e soprattutto saranno udibili.

L’invasione di cicale non è un fenomeno straordinario, ma in questo caso matureranno due covate allo stesso tempo, una cosa che, secondo gli studiosi, avviene una volta ogni 221 anni. L’ultima volta che era successo, il presidente degli Stati Uniti si chiamava Thomas Jefferson. Alcuni Stati, tra cui l’Illinois, si stanno preparando all’evento, informando la popolazione.