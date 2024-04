Lo scioglimento dei ghiacci rallenta la rotazione terrestre. E influisce sulla misurazione del tempo

Il cambiamento climatico ha intrecciato il suo destino con quello della misurazione del tempo terrestre. Eventi quali lo scioglimento dei ghiacci polari in località remote come Groenlandia e Antartide stanno influenzando la velocità angolare del nostro pianeta, ovvero il ritmo della sua rotazione attorno al proprio asse. Questa alterazione ha ripercussioni significative sull'adeguamento del Tempo Coordinato Universale (UTC), il quale serve come riferimento globale per la definizione di tutti i fusi orari mondiali. Da quando, nel 1972, si è reso necessario implementare correzioni periodiche all'UTC, si è discusso molto sulla possibile introduzione di un "secondo intercalare negativo", ovvero una diminuzione del tempo, prevista inizialmente per il 2026 ma ora posticipata al 2029.

Cambio di prospettiva geofisica

La ricerca condotta da Duncan Carr Agnew dell’Università della California a San Diego e pubblicata su Nature evidenzia come lo scioglimento dei ghiacci modifichi la distribuzione della massa terrestre, alterando così la forma del pianeta da una sfera a un geoide. Secondo Massimo Frezzotti, glaciologo e professore all’Università Roma Tre, negli ultimi quarant'anni la fusione dei ghiacci ai poli è aumentata di sei volte, influenzando marginalmente ma in modo significativo la velocità di rotazione della Terra.