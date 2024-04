Si chiama Fuzai il nuovo agente di polizia più popolare in Cina: è un corgi

Il vasto e onnipresente apparato di sicurezza cinese ha una reputazione tutt'altro che gradevole, ma il nuovo agente di polizia sta facendo scalpore con il suo ampio sorriso e la coda scodinzolante. Secondo i media statali, Fuzai ha iniziato ad addestrarsi all’età di due mesi e ora, a sei mesi, sta superando molti dei coetanei in termini di dedizione e affidabilità.

Secondo i media statali, il cane in uniforme della razza più amata dalla sovrana britannica ha fatto il suo debutto a un evento organizzato dalla polizia di Weifang all’inizio di marzo, diventando subito un fenomeno virale con un suo video visto più di 1,3 milioni di volte sulla piattaforma Weibo, dove l’hashtag correlato ha registrato contatti per 16 milioni di volte.

Alcuni dei suoi colleghi sono presenti sull'account ufficiale di Fuzai su Douyin, la versione cinese di TikTok, con l'account gestito dalla polizia di Weifang. I video mostrano altri cuccioli in addestramento, tra cui un segugio di nome Coffee e un cane per il rilevamento di esplosivi di nome Dumpling.

Altri video mostrano Fuzai mentre esegue l’addestramento su come localizzare petardi sotto un’auto, mentre è letteralmente circondato dalle persone durante le passeggiate, come fosse una pop star. Il corgi si allena due volte al giorno in lezioni di obbedienza, nel rilevamento di esplosivi e nel tracciamento degli odori.

«La sua forte adattabilità ambientale, il suo desiderio di possedere oggetti e la sua passione per il cibo sono caratteristiche particolarmente favorevoli e utili alla formazione», ha commentato Wang Yanan, capo della base cinofila della polizia di Weifang, secondo il China Daily. Le sue zampe corte, inoltre, «gli danno anche un vantaggio rispetto agli altri cani nella ricerca in spazi ristretti», ha aggiunto il quotidiano statale.