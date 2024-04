Prete animista di 63 anni sposa una 12enne: chiesto l'arresto dell'uomo

Stanno destando scandalo in Ghana le nozze di un’adolescente di 12 anni con un prete animista di 63 anni. Le polemiche e la costernazione nel Paese dell’Africa occidentale hanno portato alla richiesta di arresto dell’uomo. Il sacerdote Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, noto anche come Gborbu Wulomo, ha sposato la ragazza con una cerimonia tradizionale sabato scorso vicino alla capitale Accra.

La polizia e le autorità inizialmente avevano detto che la ragazza aveva 12 o 13 anni, ma le autorità tradizionali competenti dicono che ne abbia invece 16 anni. «La bambina ha quasi 16 anni... è ancora minorenne», ha detto il ministro degli Affari religiosi Stephen Asamoah Boateng in un’intervista con una stazione radio locale.

Foto e video di questa unione sono circolati sui social network, suscitando sconcerto tra gli utenti di Internet e i difensori dei diritti dell’infanzia. In Ghana, l’età minima legale per il matrimonio è di 18 anni. «Lo Stato deve agire immediatamente», ha detto Nana Oye Bampoe Addo, attivista ed ex ministro per l’uguaglianza di genere, l’infanzia e la protezione sociale in Ghana, sottolineando che le pratiche culturali non sono coerenti con le leggi e la Costituzione del Ghana. «Quello che è appena successo è un crimine ed è illegale», ha aggiunto. "Se le accuse saranno provate, costituiranno un reato per il quale tutte le persone coinvolte dovranno essere perseguite», ha affermato in una nota l’ufficio del procuratore generale, che ha aperto un’indagine.