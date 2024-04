Ladro travestito da sacco dell'immondizia ripreso dalle telecamere mentre ruba: il video è virale

Un ladro travestito da sacco dell'immondizia è stato ripreso in un video mentre rubava pacchi davanti a una casa di Sacramento, in California. L'uomo è stato colto in flagrante da una telecamera per citofoni mentre si dirigeva verso l'abitazione. Il video è virale.

Il filmato mostra un individuo non identificato avvicinarsi alla casa di Omar Gabriel Munoz a Sacramento, venerdì, completamente avvolto in un sacco dell'immondizia, lasciando visibili solo i piedi e le pantofole. Dopo aver preso il pacco, l'uomo si è allontanato... strisciando.