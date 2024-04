Terremoto a Taiwan, il video delle infermiere che corrono per proteggere i neonati

Durante il terremoto che ha colpito Taiwanieri, le infermiere di un ospedale dell'isola si sono precipitate a proteggere i neonati. Un video, diventato virale, catturato da una telecamera di sicurezza e diffuso sui social media, mostra il personale del reparto maternità che si adopera velocemente per mettere al sicuro le culle mentre l'ospedale trema sotto la forza del sisma.

A Hualien, contea taiwanese, le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente da oltre 24 ore dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha scosso tutta l'isola. Gli sforzi sono concentrati nel raggiungere le centinaia di persone isolate in aree montuose, ora difficilmente accessibili a causa dei danni alle vie di comunicazione. Il bilancio aggiornato parla di oltre 1.060 feriti e 10 vittime, con 38 persone ancora disperse.

I media locali riportano che il terremoto ha causato gravi danni a ponti e tunnel lungo le principali arterie stradali di Hualien. Più di 600 persone sono state temporaneamente intrappolate in un hotel e in un centro turistico nel parco nazionale di Taroko, ma poi sono state messe in salvo. Circa 60 lavoratori, in precedenza bloccati in una cava, sono stati evacuati nel pomeriggio, e altri quattro, rimasti intrappolati in una miniera di carbone, sono stati salvati.