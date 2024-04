Shock in Francia, 15enne muore pestato dal branco. Martedì è finita in coma una tredicenne, è allarme nelle scuole

Un’ondata di violenza fra giovanissimi. Regolamenti di conti fra gang di quartiere, teenager scatenati per vendicare un amico tradito dalla ragazza o per «punire» una «miscredente» che non indossa il velo islamico: a scendere in strada in gruppo con mazze e coltelli, contro vittime isolate e spesso esasperate da una preventiva campagna di fake sui social, sono minorenni, in alcuni casi hanno addirittura 13 anni.

Dopo la morte, oggi, di Shamseddine, pestato a sangue appena uscito da scuola, è sceso in campo anche Emmanuel Macron: «Saremo inflessibili, proteggeremo la scuola da questa violenza senza freni», ha promesso il presidente. In serata, per l’omicidio, è stato fermato un diciassettenne. La campagna per le europee del 9 giugno si sta spostando in questi giorni sul fronte della violenza sempre più incontrollabile nelle scuole.

Dopo il pestaggio di Samara, 13 anni, martedì a Montpellier, Macron - in difficoltà nei sondaggi - è andato oggi in visita in una scuola elementare per bambini autistici di Parigi. E mentre era lì si è compiuto il dramma, la morte di Shamseddine, 15 anni, selvaggiamente ucciso da 4 o 5 persone, probabilmente della sua età, che lo hanno aspettato dopo la lezione di musica. E’ uscito, lo hanno circondato e la violenza si è scatenata.