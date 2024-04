Terremoto di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York. Breve stop anche ai lavori dell'Onu

Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l’istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.

Durante la scossa di terremoto che ha fatto tremare New York, gli effetti si sono sentiti anche al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu, a midtown di Manhattan. I lavori del Consiglio di sicurezza, riunito per affrontare la situazione a Gaza, si sono fermati per alcuni secondi, per poi riprendere. La scossa, di magnitudo 4,8 della Scala Richter, è stata avvertita anche a Philadelphia e a Boston.

Bloccati gli aeroporti di New York e New Jersey dopo il terremoto

Le autorità dell’aviazione americane bloccano temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Evacuato a New York il consolato russo a causa del sisma