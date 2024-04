Israele, circa 40 razzi dal Libano verso il nord del Paese. Wsj: "Attacco dall'Iran entro 24-48 ore"

Tra le ipotesi sottoposte alla Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, c'è un attacco con missili a medio raggio contro infrastrutture israeliane. Nel mirino potrebbero anche esserci le alture di Golan o addirittura Gaza, per evitare di colpire lo Stato ebraico all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Un altro piano allo studio è un attacco a un’ambasciata israeliana, in particolare una in un Paese arabo, per lanciare il messaggio che i rapporti diplomatici con Israele hanno un costo.

Israele si sta preparando per un attacco diretto dall’Iran al sud o al nord di Israele entro le prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal, citando una fonte anonima «a conoscenza della questione». Il quotidiano riferisce inoltre che una persona informata «dalla leadership iraniana», ha tuttavia affermato che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Sono stati circa 40 i razzi lanciati dal Libano verso il nord di Israele dove sono risuonate nelle ultime ore più volte le sirene di allarme. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che «alcuni sono stati intercettati mentre il resto è caduto in aree aperte. Non sono segnalate vittime».

Tajani sente il ministro iraniano: appello alla moderazione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con l’omologo iraniano Hossein Amir-Ambdollahian, sullo sfondo delle rinnovate tensioni in Medio Oriente dopo l’attacco al consolato di Teheran a Damasco. Nel colloquio, a quanto si apprende, Tajani ha rivolto un forte appello alla moderazione all’Iran, sottolineando che una rappresaglia contro Israele provocherebbe una contro reazione dello Stato ebraico. E questo potrebbe innescare un conflitto ancora più largo e pericoloso per tutti gli stati della regione. L'Italia chiede all’Iran di lavorare al contrario per ridurre la tensione e tornare al confronto politico.

La telefonata di Tajani si inserisce nello sforzo in atto a livello internazionale per evitare l'allargamento del conflitto in Medio Oriente dopo l’attacco subito dalla sede consolare iraniana a Damasco. In tale quadro, vari ministri della regione (Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Iraq e Turchia) hanno avuto colloqui telefonici con il collega iraniano, così come alcuni ministri europei e occidentali. Da ultimi il britannico David Cameron, l’australiana Penelope Ying-Yen Wong e la tedesca Annalena Baerbock, che hanno rivolto un forte richiamo alla moderazione. Anche gli Stati Uniti hanno trasmesso un ulteriore messaggio di dissuasione a Teheran, tramite l’Oman, in occasione della visita di Amir-Abdollahian nel sultanato.