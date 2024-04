Tensione in Medio Oriente, la preoccupazione dell'Onu. Guterres: “Escalation allarmante”

Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha chiesto un’immediata distensione in Medio Oriente e ha dichiarato in un comunicato: «Condanno fermamente la grave escalation rappresentata dall’attacco su larga scala lanciato stasera contro Israele dalla Repubblica Islamica dell’Iran». Il segretario dell’Onu ha affermato che la regione rischia di precipitare in una guerra più profonda e più ampia su più fronti. «Ho ripetutamente sottolineato che nè la regione nè il mondo possono permettersi un’altra guerra»