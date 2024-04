Cinque anni fa il rogo, Notre-Dame risorge dalla ceneri. Ecco come procedono i lavori

Tra le altre sfide portate a compimento, oltre alla complessa opera di bonifica delle macerie, la ricostruzione del tetto in legno - la cosiddetta 'foresta di Notre-Damè- conclusa lo scorso marzo, con oltre un migliaio di alberi bicentenari selezionati nei boschi di Francia per riprodurlo identico all’originale del 1200.

A 100 giorni dall’avvio delle Olimpiadi di Paris 2024 (26 luglio-11 agosto), la guglia che in quel fatidico pomeriggio del 15 aprile 2019 implose dinanzi agli occhi di tutti, in mondovisione, è tornata a svettare nel cielo di Parigi, ricostruita identica al progetto ottocentesco dell’architetto Eugène Viollet Le Duc.

«Risorta dalla ceneri": a cinque anni dal devastante incendio Notre-Dame de Paris torna progressivamente all’antico splendore, in vista della riapertura prevista per l’8 dicembre 2024, Festa dell’Immacolata Concezione. Secondo quanto riferito dal responsabile del cantiere, Philippe Jost, i lavori di ricostruzione della cattedrale simbolo di Parigi e tra i luoghi più emblematici di Francia e d’Europa procedono «nel rispetto dei tempi e del bilancio».

«E' veramente meraviglioso, questi colori erano del tutto scomparsi», sottolinea all’agenzia France Presse il vicerettore di Notre-Dame, Guillaume Normand, mostrando una delle 24 cappelle interamente restaurate. Contro ogni attesa, non sono andati danneggiati dalle fiamme i tre rosoni medievali, ormai perfettamente ripuliti, come anche la grande croce situata in fondo alla chiesa e una statua della Vergine col Bambino, "ritrovate intatte in mezzo alle macerie fumanti e miracolate», sottolinea il prelato, entusiasta di questa cattedrale "Leggenda dei secoli" ormai bagnata di nuova luce. L’incendio di Notre-Dame suscitò uno slancio di solidarietà senza precedenti, con doni da tutto il mondo per 844 milioni di euro.

Sergio Mattarella, in occasione della visita in Francia per il cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci, il 2 maggio 2019, fu il primo presidente straniero a visitare la cattedrale ancora ferita e ricoperta di macerie. «Sono qui per testimoniare l’amicizia tra Italia e Francia», disse il capo dello Stato in quel commovente sopralluogo, osservando che "tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui...E la cattedrale di Notre-Dame rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d’Europa».

«Questo - aggiunse Mattarella prima di affacciarsi all’interno della cattedrale devastata - spiega perchè in Italia le ore dell’incendio sono state seguite con angoscia e con affetto, perchè tra l’altro, Francia e Italia condividono una grande sensibilità per il patrimonio culturale». Prima del rogo, la chiesa parigina accoglieva annualmente 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti, numeri destinati a crescere dopo la riapertura a dicembre secondo i responsabili di Notre-Dame.