Medio Oriente, attacchi Hezbollah in Galilea: diversi feriti, sei sono gravi. Teheran: "Pronti a colpire i nemici con i jet supersonici russi"

Sono tutti i soldati i 14 feriti nell’attacco degli Hezbollah nella cittadina di Arab al-Aramashe. Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che 6 sono gravi, 2 in forma moderata e altri 6 leggeri. Sono stati tutti trasportati in ospedale. Poco fa aerei da guerra hanno colpito «un complesso militare degli Hezbollah e infrastrutture del terrore a Naqura e Yarine, nel Libano del sud».

Iran: pronti a colpire nemici con i jet supersonici russi

Consigliamo ai nemici di non commettere alcun errore strategico, perché l'Iran è pronto a colpirli, soprattutto con i caccia Sukhoi-24, i bombardieri tattici supersonici russi", ha dichiarato il comandante delle forze aeree dell'Esercito Hamid Vahedi, durante le parate dell'Esercito in occasione della Giornata nazionale dell'Esercito. Oltre ai Sukhoi-24, la forza aerea iraniana è dotata di caccia più avanzati ed è pronta a sferrare un tale colpo ai nemici, che non saranno in grado di compensare, ha aggiunto Vahedi, secondo quanto la Tv di Stato.