Porta cadavere in banca per fargli firmare un prestito, arrestata

Una donna è stata arrestata in Brasile dopo aver portato in banca il cadavere di un uomo su una sedia a rotelle per cercare di ritirare un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro) fingendo che fosse lui a firmare. Il raccapricciante episodio è accaduto a Bangu, nella zona ovest di Rio de Janeiro. I dipendenti dell’agenzia si sono insospettiti per il comportamento della donna e hanno chiamato la polizia. L’uomo sulla sulla sedia a rotelle, 68 anni, probabilmente era morto da poche ore.

«Ha cercato di fingere che fosse lui a firmare», ha spiegato il commissario Fábio Luiz. Agli agenti, la donna ha detto che la sua routine era prendersi cura dello zio, che era ammalato. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’arrestata sia effettivamente una sua parente. Un video, ripreso dagli impiegati della banca, mostra la donna mentre cercava di tenere dritta la testa dell’uomo, usando la mano e parlando alla salma.